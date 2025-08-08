Read Abendzeitung - 2025-08-08 08. Aug 2025 Deutsch 38 Pages Follow Read More issues More issues Show all Zeitungen Zeitungen Bildung & Wissen Wirtschaft & Finanzen Articles in this issue Der Sommer schaut wieder vorbei Nach Mühldorf: Busse statt Züge Tanzen im Park Einfach genießen Die Kult-Neubauerinnen Musikalische Welten aus München Der Teufel trägt Prada Das Geschäft mit dem Müll Das neue Wirtshauswiesen-Lied „für die schönste Zeit“ KVR-Skandal: Anklage erhoben view more More issues Show all