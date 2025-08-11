Read
Die Presse - 2025-08-11
11. Aug 2025
Deutsch
20 Pages
Articles in this issue
- Arbeiten als Höchststrafe? Das ist der falsche Zugang
- In Israel wächst die Angst vor Isolation
- Vermittler wollen Gaza-Offensive im letzten Moment verhindern
- Putins Angebot für Waffenruhe macht Ukraine verwundbar
- Kindermangel lässt Militär schrumpfen
- Brände, Hitze dominieren Südeuropa
- „Noch sind wir als Forschungsland konkurrenzfähig“
- Mehr Plätze werden videoüberwacht
- Rücktrittsgerücht „vollkommener Blödsinn“
- Mietbeihilfe für Häftlinge sorgt für Kritik