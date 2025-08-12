Die Presse - 2025-08-12

Read
Articles in this issue
- Der falsche Zeitpunkt für die Anerkennung Palästinas
- Europa schaut Putin und Trump hilflos zu
- EU-Erweiterung: Stocker in Serbien und Montenegro
- Die kuriosesten EU-Bürgerinitiativen
- Selenskij warnt: „Russen wollen USA täuschen“
- Trumps Friedensemissär vom Golfplatz
- Al Jazeera Journalisten in Gaza getötet
- Merz gerät in Union unter Beschuss
- Staat ohne Macht: Was bedeutet eine Anerkennung Palästinas?
- Der Apparatschik für alle Fälle