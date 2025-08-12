Read
DER STANDARD Kompakt - 2025-08-12
12. Aug 2025
- Ein Drittel der Geflüchteten aus Syrien scheitert an Deutsch
- Tötung von Reportern wirft Fragen auf
- Deutliche Kritik am aktuellen Kurs Israels
- Welchen Status haben Journalisten im Krieg allgemein?
- Merz wegen Israel-Politik im Kreuzfeuer
- Norwegen erweitert umstrittenen Kohlendioxid-Friedhof
- Anspannung vor Gipfeltreffen in Alaska
- Streit um millionenteuren Mars-Meteoriten aus Niger
- Millionenklage nach Operation Luxor