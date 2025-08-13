Read
DER STANDARD Kompakt - 2025-08-13
13. Aug 2025
Deutsch
24 Pages
Articles in this issue
- Abschiebung nach Syrien wurde vorläufig gestoppt
- Österreich forciert Forschung für das Militär
- „Transportboxen und Regale, die miteinander kommunizieren können“
- Al Jazeera spaltet die Gemüter
- „Ich habe Glück, dass ich noch am Leben bin“
- 100-Tage-Bilanz mit viel Schatten
- Die Königsschwester, die ihren 75er nicht feiern will
- Gemeinsam am Kabinettstisch: Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und sein Chef, Friedrich Merz (re., CDU).
- Videoüberwachung soll ausgebaut werden
- Menschenrechtsgericht bremst Syrien-Abschiebung