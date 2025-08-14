Read
Die Presse - 2025-08-14
14. Aug 2025
Deutsch
24 Pages
Articles in this issue
- Europas Botschaft an Trump
- Europa will Filetierung der Ukraine verhindern
- Vor Alaska-Gipfel überraschen Russen mit Blitzerfolg an der Front
- Trump ist leichte Beute für Putin
- Nach 100 Tagen ist von Aufbruch keine Spur
- Die UNO will aus Kostengründen teilweise nach Nairobi umsiedeln
- „Ich bin kein Diktator“: Vučić bei Stocker-Visite in Erklärungsnot
- Höchstgericht durchkreuzt blaue Pläne
- Ärztekammern entmachten?
- Es war einmal ein „Türl mit Seitenteilen“