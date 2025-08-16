Read
Die Presse - 2025-08-16
16. Aug 2025
Deutsch
50 Pages
Articles in this issue
- Die bedrohlichen Risse im wirtschaftlichen Fundament
- Die Welt im Bann eines historischen Gipfels
- Frontsoldat: „Über die große Politik diskutieren wir nicht“
- Iran sieht sich von Feinden umringt
- Türkische Frauen fürchten Einführung der Kopftuchpflicht
- Israel erwägt Umsiedlungen aus Gaza in den Südsudan
- Krawalle in Serbien: Vučić schickt jetzt Schlägertruppen los
- Syrer-Abschiebung: „Keinen Präzedenzfall schaffen“
- „Land in Sicht“: Kassenfinanzen doch besser
- Nächste Runde im koalitionären Teilzeit-Streit