Read
DER STANDARD Kompakt - 2025-08-19
19. Aug 2025
Deutsch
24 Pages
Articles in this issue
- Was für die Ukraine und für Europa auf dem Spiel steht
- Ukraine-Gespräche in Washington
- Europas sieben Musketiere
- Schicksalstage im Libanon
- Amnesty wirft Israel „Hungerfeldzug“ vor
- Trump will Briefwahl und Wahlautomaten verbieten
- Sohn Mette-Marits wegen Vergewaltigung angeklagt
- Nach Niederlage der Sozialisten rückt Bolivien politisch nach rechts
- Worüber Ärzte und Kasse streiten
- Massive Kritik an Kampagne der Freiheitlichen Jugend