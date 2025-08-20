Read
Die Presse - 2025-08-20
20. Aug 2025
Deutsch
24 Pages
Articles in this issue
- Nicht einmal Putin kann sich auf Trump verlassen
- Europa will sich von USA emanzipieren, ohne Trump zu ärgern
- Meinl-Reisinger: „Moldau gehört zur europäischen Familie“
- „Putin hält uns für Vasallen der USA“
- Russland bremst bei Treffen Putin mit Selenskij
- Nordkorea will Atomprogramm ausbauen
- Druck auf die Hamas zeigt Wirkung
- Ein Pendler zwischen Politik und Wirtschaft
- Spart die Regierung bei Pensionen und Beamten?
- Niemand prägt Werte so wie eigene Mutter