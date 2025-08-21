Read
Die Presse - 2025-08-21
21. Aug 2025
Deutsch
24 Pages
Articles in this issue
- Hohe Inflation ist der Preis für politischen Aktionismus
- Als Meinl-Reisinger in den Bunker musste
- Bundesheer-Einsatz in der Ukraine: Regierung wartet ab
- Schickt Merz Soldaten in die Ukraine?
- Genf, Budapest, Wien: Wo ein Friedensgipfel stattfinden könnte
- Xi Jinping braucht Tibet für die Bewahrung seiner Macht
- Wie Trump Indien und China zusammenschweißt
- Stechmücken werden zur Gefahr für Europäer
- Brände in Spanien: „Es gibt Feuer, die sich nicht bekämpfen lassen“
- Antarktis am Kipppunkt: Forscher warnen vor Kollaps von Eisschild