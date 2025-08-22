Read
Die Presse - 2025-08-22
22. Aug 2025
Deutsch
45 Pages
Articles in this issue
- Die letzte Chance für Gaza
- Demokraten suchen nach Wunderwuzzi gegen Trump
- Papst Leo will den „Influencer Gottes“ heiligsprechen
- Israelische Armee plant Gaza-Krieg bis Frühjahr 2026
- Kim versteckt seine Geheimwaffen an der Grenze zu China
- Selenskij offen für Gipfel in Österreich
- Prorussische Kräfte greifen nach der Macht in Moldau
- Wenn der Ukraine-Krieg über die Grenze schwappt
- Was weiß Serhii K. über den Anschlag?
- Zypern Im Licht der Levante