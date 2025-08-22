Read
DER STANDARD Kompakt - 2025-08-22
22. Aug 2025
Deutsch
24 Pages
Articles in this issue
- Regierung pocht auf „klare und faire Spielregeln“ bei Rabatten
- „Neue Phase“ im Gazakrieg eingeleitet
- Suche nach Irlands neuem Staatsoberhaupt
- Auszeit vom Ukrainekrieg
- Schüler mit Deutschmängeln ungleich verteilt
- Gewerkschaft findet Wiederkehrs Sommerschulpflicht „wenig klug“
- ESC wird wohl rund 36 Millionen Euro kosten
- STANDARD-Kolumne laut Gericht auch üble Nachrede
- KURZ GEMELDET
- Druck ablassen