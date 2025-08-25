Read
DER STANDARD Kompakt - 2025-08-25
25. Aug 2025
Deutsch
24 Pages
Articles in this issue
- Mit Klimagesetz nimmt Österreich Strafzahlung in Kauf
- Ein Mini-Wumms für die Konjunktur?
- Harte Ansagen von Merz an
- Riskante Reaktion der US-Demokraten auf neue Wahlkreise in Texas
- „Putin versteht nur Stärke“
- Selenskyj ermutigt seine Landsleute in Ansprache
- Warnschüsse Südkoreas an Grenze zu Nordkorea
- Kritik an Salvini nach Attacke auf Macron
- Eltern appellieren an Politik: Psyche wichtiger als Mathe
- ÖVP haftet weiter Skandalimage an