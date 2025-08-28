Read
DER STANDARD Kompakt - 2025-08-28
28. Aug 2025
Deutsch
24 Pages
Articles in this issue
- Lehrermangel entspannt sich erstmals seit Jahren
- Regierung sucht Geld für die Wirtschaft
- Qualifizierte Arbeitskräfte verlassen Österreich wieder
- Zeit für den Iran im Atomstreit läuft ab
- Ukraine beschießt russische Ölpipeline – und Orbán petzt bei Trump
- Trump droht mit der Todesstrafe
- Höherer Sold soll zur Bundeswehr locken
- Ukraine erlaubt jungen Männern Ausreise
- Kritik an Förderung für
- Eine Salzburger Hütte, Sebastian Kurz und Martin Ho