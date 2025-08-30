Read
Die Presse - 2025-08-30
30. Aug 2025
Deutsch
62 Pages
Articles in this issue
- Müssen wir auch die Koalition durchrauschen lassen?
- Stockers Pläne für billigere Lebensmittel
- Wie kann man billiger und besser fördern?
- Der Sozialstaat wird zum
- Sparen bei Pensionen und Beamten? „Ich würde raten, es zu versuchen“
- FPÖ will mit U-Ausschuss zu Pilnacek starten
- Österreich sucht vor Schulstart noch 265 Lehrer
- „Es braucht mehr Leute, die motiviert sind“
- Unifil: Bundesheer hält bis zuletzt die Stellung
- Influencer in Afghanistan: „Du machst Propaganda für Taliban“