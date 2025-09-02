Read
Die Presse - 2025-09-02
02. Sep 2025
Deutsch
24 Pages
Articles in this issue
- Sehr sozial agiert die Stadt Wien nicht
- Von der Leyen schießt übers Ziel hinaus
- Neue Pläne mit russischem Vermögen
- EU-Erweiterung: Österreicher sehr skeptisch
- Wenn der Schulbesuch lebensgefährlich ist
- „Bullshit“-Debatte um Steuererhöhungen und Sozialreformen
- Warum China den Zweiten Weltkrieg verlängern lässt
- Die autoritäre Internationale feiert ein Hochamt in Peking
- Erdbeben-Fiasko trifft isoliertes Land
- Trumps Traum von der Gaza-Riviera als High-Tech-Paradies