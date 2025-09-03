Read
Die Presse - 2025-09-03
03. Sep 2025
Deutsch
28 Pages
Articles in this issue
- Vorwärts zur Volkspension
- Warum die Inflation wieder zurückkehrt
- Eine Fusion der Netzbetreiber senkt den Strompreis nicht
- Xi und Putin rücken immer enger zusammen
- So wollen China und Russland die Weltordnung umkrempeln
- Kim kehrt mit dem Zug zurück auf die Weltbühne
- Christen in Indien beklagen Verfolgung
- Der General, der Netanjahu die Stirn bietet
- Ein Austern-Farmer gegen Trump und die demokratische Elite
- Der Hybridkrieg mit den GPS-Signalen