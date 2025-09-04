Read
DER STANDARD Kompakt - 2025-09-04
04. Sep 2025
Deutsch
24 Pages
Articles in this issue
- Schusswaffenkauf wird für unter 21-Jährige verboten
- Peking will eine neue Weltordnung
- Kim Jong-uns Tochter betritt die Bühne
- Israelische Granaten im Libanon
- Huthi-Rebellen feuerten Rakete auf Israel ab
- Hilfe aus der Luft nach Erdbeben in Afghanistan
- Die fortgesetzte Unterdrückung der Uiguren
- Junge Ukrainer verreisen, statt zu kämpfen
- Israels Armee sucht nach kampfbereiten Soldaten
- Koalition dämpft die hohen Erwartungen