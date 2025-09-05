Read Abendzeitung - 2025-09-05 05. Sep 2025 Deutsch 56 Pages Follow Read More issues More issues Show all Zeitungen Zeitungen Bildung & Wissen Wirtschaft & Finanzen Articles in this issue Bahnstreik behindert Urlauber Kritik an Gesundheitstests bei dm München funkelt Ein Bürgerfest für die ganze Familie Straßenfotografie in Mali Trachtenflohmarkt Wiesnzelt wechselt Brauerei Zwei Oktoberfestbiere und ein Whisky Transporter hängt in Unterführung fest Turbo-Gentrifizierung view more More issues Show all