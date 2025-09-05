Read
DER STANDARD Kompakt - 2025-09-05
05. Sep 2025
Deutsch
24 Pages
Articles in this issue
- Wien will Mindestsicherung für Kinder kürzen
- Wien spart bei der Mindestsicherung
- 26 Länder wollen Soldaten schicken
- Was war der Grund für das Standseilbahn-Unglück in Lissabon?
- „Die Repressionen haben nie aufgehört
- Die Aufrüstung Europas schreitet voran
- Frauenhass als Geschäftsmodell
- Regierung will mit schärferem Waffengesetz „Prävention“
- STANDARD erkämpft Corona-Transparenz
- Queere Hütte beim „Aufsteirern“ abgesagt