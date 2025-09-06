Read
Die Presse - 2025-09-06
06. Sep 2025
Deutsch
75 Pages
Articles in this issue
- Die Zukunft der Autoindustrie entscheidet sich jetzt
- Europas Autobauer werden ausgebremst
- Die dunklen Wolken, die der Dieselskandal hinterließ
- „Das Verhalten der Politik ist einfach nur dumm“
- Ein erster Star bei der IAA Mobility
- Friedensfürst Trump und sein Kriegsministerium
- Starmer verliert die wichtigste Stütze in seiner Regierung
- Gerissenes Stahlseil schuld an Unglück
- Der Psychokrieg der Hamas mit israelischen Geiseln
- Begeht Israel einen Genozid in Gaza?