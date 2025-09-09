Read
Die Presse - 2025-09-09
09. Sep 2025
Deutsch
24 Pages
Articles in this issue
- Macron hat sein Land nicht mehr im Griff
- Anschlag auf Bus in Jerusalem
- Spanien prescht mit Israel-Sanktionen vor
- Iran will wieder mit den USA über Atomprogramm verhandeln
- Südkorea nach US-Razzia: „Wie ein Schlag in den Rücken“
- Frankreich steckt in einer Sackgasse fest
- Herbe Niederlage für Milei in Buenos Aires
- Erdoğan sorgt sich um Familien und sperrt Dating-Plattformen
- Trump drängt EU zu Embargo auf Öl und Gas
- Der Nil-Staudamm, der Afrika verändert