Read
Die Presse - 2025-09-13
13. Sep 2025
Deutsch
72 Pages
Articles in this issue
- Europa im Schuldenrausch: Zeit für einen Entzug
- Frankreich zahlt Zeche für 50 Jahre Defizite
- Österreich steht vor einem historischen Schuldenrekord
- Das Schuldenmenetekel für den Westen
- Weltklasse-Tennis in der Marx Halle
- Urteil gegen Ex-Präsident Bolsonaro wühlt Brasilien auf
- „Faschist, fang“: Der Hass des Kirk-Attentäters
- Im Kanzleramt gegen die „digitale Kolonisation“
- USA wollen Asylrecht global neu ordnen
- Event am 4. November: Werbung? Wirkung!