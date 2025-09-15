Read
DER STANDARD Kompakt - 2025-09-15
15. Sep 2025
Deutsch
24 Pages
Articles in this issue
- Israel weitet Offensive in Gaza-Stadt aus
- Warum Europa bei Batterien so weit hinten ist
- Nach Kirk-Attentat: Viele Fragen offen
- Israels Ex-Armeechef spricht von mehr als 200.000 Opfern
- Frankreich: Kein Verzicht auf Feiertage
- Zusammenstöße bei rechter Demo in London
- „Das sind keine armen Kinder“
- Sexarbeiterinnen: „Operation Bogotá“ und die Folgen
- Doris Bures stellt sich hinter Pensionslösung und Babler
- Ein Kamm fürs Leben