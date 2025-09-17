Read
Die Presse - 2025-09-17
17. Sep 2025
Deutsch
13 Pages
Articles in this issue
- China baut seine Macht in den Vereinten Nationen aus
- „Kein Zweifel: Katalanisch wird EU-Amtssprache“
- Causa Pilnacek: Ein Gutachten, viel Spekulation
- Neuer Bildungskarenz-Entwurf ist da: Was sich jetzt genau ändert
- „Das waren Massen, die keiner erwartet hat“
- Causa Buwog: Peter Hochegger ist haftfähig
- Spanische Hofreitschule: Chef entlassen
- Zivildiener nach Drohungen in Untersuchungshaft
- Die neue Ära auf der Südbahn
- Hilfe auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben